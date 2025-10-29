В Рязани задержали 27-летнего наркозакладчика

По данным полиции, 27-летний неработающий ранее несудимый рязанец работал на наркомагазин и получил для распространения оптовую партию «синтетики». Мужчину задержали на территории садового товарищества за Октябрьским городком и при личном досмотре изъяли у него 12 перемотанных изолентой свертков. Согласно результату исследования, свертки содержали мефедрон общей массой 33 грамма. Оперативники также выяснили места закладок, которые он сделал ранее. В результате поисковых мероприятий на территории СНТ, в Олимпийском городке, на улицах Полевой и Зубковой были обнаружены 13 аналогичных свертков с мефедроном. В общей сложности сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 73 грамма наркотического средства. Возбуждено уголовное дело.

