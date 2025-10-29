В Рязани столкнулись две фуры

Авария случилась во вторник, 28 октября, на 201-ом километре автодороги М5 «Урал». По предварительной информации, 62-летний рязанец на грузовике «Рено» наехал на стоящий перед регулируемым перекрестком грузовой автомобиль «Вольво». Одного из водителей с полученными травмами госпитализировали.