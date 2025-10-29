В Рязани отремонтировали дорогу, примыкающую к мосту через Оку

Работы по устранению колейности завершили на автодороге «Спас-Клепики — Рязань». Отремонтирован участок длиной 1,7 км — от поста ДПС Управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области по направлению выезда из Рязани до самого моста. Рязанцам напомнили об ограничении скорости до 20 км/ч по правому ряду моста. «Условия движения и ограничение массы для грузовиков в 30 тонн остаются неизменными». — отметили в минтрансе.

В Рязани отремонтировали дорогу, примыкающую к мосту через Оку. Об этом сообщает региональный минтранс.

Работы по устранению колейности завершили на автодороге «Спас-Клепики — Рязань». Отремонтирован участок длиной 1,7 км — от поста ДПС Управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области по направлению выезда из Рязани до самого моста [сделаны полосы в направлении из города — прим. ред.].

Рязанцам напомнили об ограничении скорости до 20 км/ч по правому ряду моста.

«Условия движения и ограничение массы для грузовиков в 30 тонн остаются неизменными». — отметили в минтрансе.