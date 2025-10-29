В Рязани открылась выставка, посвящённая 100-летию Майи Плисецкой
В Рязани открылась выставка «Плисецкая. Полюс магии», посвящённая 100-летию со дня рождения великой балерины Майи Плисецкой. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале. Церемония открытия состоялась в Рязанском историческом музее. Экспозиция включает более 200 уникальных экспонатов, среди которых редкие фотографии первых выступлений Плисецкой, её детские и семейные снимки, портреты, сценические костюмы и другие артефакты, отражающие жизнь и творчество выдающейся артистки. Выставка будет открыта до 23 ноября.
Глава региона отмечает, что символично то, что 4 ноября в Рязанской областной филармонии состоится гала-концерт, приуроченный к открытию «Рязанского Театра Балета».
Фото: телеграм-канал Павла Малкова