Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 29
Чтв, 30
Птн, 31
ЦБ USD 79.82 0.84 29/10
ЦБ EUR 92.94 0.92 29/10
Нал. USD 80.50 / 80.40 29/10 10:30
Нал. EUR 94.14 / 95.25 29/10 10:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 306
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 908
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 145
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
3 643
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязани открылась выставка, посвящённая 100-летию Майи Плисецкой
В Рязани открылась выставка «Плисецкая. Полюс магии», посвящённая 100-летию со дня рождения великой балерины Майи Плисецкой. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале. Церемония открытия состоялась в Рязанском историческом музее. Экспозиция включает более 200 уникальных экспонатов, среди которых редкие фотографии первых выступлений Плисецкой, её детские и семейные снимки, портреты, сценические костюмы и другие артефакты, отражающие жизнь и творчество выдающейся артистки. Выставка будет открыта до 23 ноября.

В Рязани открылась выставка «Плисецкая. Полюс магии», посвящённая 100-летию со дня рождения великой балерины Майи Плисецкой. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.

Церемония открытия состоялась в Рязанском историческом музее.

Экспозиция включает более 200 уникальных экспонатов, среди которых редкие фотографии первых выступлений Плисецкой, её детские и семейные снимки, портреты, сценические костюмы и другие артефакты, отражающие жизнь и творчество выдающейся артистки.

Выставка будет открыта до 23 ноября.

Глава региона отмечает, что символично то, что 4 ноября в Рязанской областной филармонии состоится гала-концерт, приуроченный к открытию «Рязанского Театра Балета».

Фото: телеграм-канал Павла Малкова