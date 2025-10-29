В России за год услуги ветеринаров подорожали на 15%

В России за девять месяцев 2025 года услуги ветеринаров подорожали на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 29 октября сообщил «Ъ».

По данным газеты, средний чек в ветеринарных клиниках подорожал до 2,48 тысяч рублей.

Отмечается, что причиной роста цен на услуги стало увеличение затрат на персонал, оборудование, материалы, препараты и прочее.

Кроме того, уточняется, что число визитов в ветеринарные клиники в стране в январе-сентябре выросло на 14% год к году. Это связали с общим ростом числа проживающих в России домашних животных и развитием культуры ответственного отношения к ним.