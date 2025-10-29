Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 29
Чтв, 30
Птн, 31
ЦБ USD 79.47 -0.35 30/10
ЦБ EUR 92.25 -0.69 30/10
Нал. USD 80.60 / 80.80 29/10 18:15
Нал. EUR 93.85 / 95.48 29/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
4 часа назад
183
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 375
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 948
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 201
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В России за год услуги ветеринаров подорожали на 15%
По данным газеты, средний чек в ветеринарных клиниках подорожал до 2,48 тысяч рублей. Отмечается, что причиной роста цен на услуги стало увеличение затрат на персонал, оборудование, материалы, препараты и прочее. Кроме того, уточняется, что число визитов в ветеринарные клиники в стране в январе-сентябре выросло на 14% год к году. Это связали с общим ростом числа проживающих в России домашних животных и развитием культуры ответственного отношения к ним.

В России за девять месяцев 2025 года услуги ветеринаров подорожали на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 29 октября сообщил «Ъ».

По данным газеты, средний чек в ветеринарных клиниках подорожал до 2,48 тысяч рублей.

Отмечается, что причиной роста цен на услуги стало увеличение затрат на персонал, оборудование, материалы, препараты и прочее.

Кроме того, уточняется, что число визитов в ветеринарные клиники в стране в январе-сентябре выросло на 14% год к году. Это связали с общим ростом числа проживающих в России домашних животных и развитием культуры ответственного отношения к ним.