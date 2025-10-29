В России самозапретом на выдачу кредитов воспользовались почти 17 млн человек

По словам Эльвиры Набиуллиной, самозапрет на выдачу кредитов оказался востребованным среди россиян. Он работает с марта 2025 года. Глава ЦБ также напомнила о периоде охлаждения перед выдачей крупных кредитов: четыре часа для сумм от 50 до 200 тысяч рублей и двое суток для займов свыше 200 тысяч.

