В России начали производить вакцину от вируса папилломы человека
Производство запустила фармацевтическая компания «Нанолек» совместно с Фондом развития промышленности. Отмечается, что вакцина от вируса папилломы человека полного цикла сможет защитить от распространенных типов этой инфекции, вызывающих рак шейки матки. Первые серии препарата выйдут в гражданский оборот во второй половине 2026 года.
Запущено первое в России производство вакцины от вируса папилломы человека полного цикла. Об этом 29 октября сообщило РИА Новости.
Производство запустила фармацевтическая компания «Нанолек» совместно с Фондом развития промышленности.
Отмечается, что вакцина от вируса папилломы человека полного цикла сможет защитить от распространенных типов этой инфекции, вызывающих рак шейки матки.
Первые серии препарата выйдут в гражданский оборот во второй половине 2026 года, отметил гендиректор компании «Нанолек» Евгений Баринов.