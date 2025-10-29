В России начали производить вакцину от вируса папилломы человека

Производство запустила фармацевтическая компания «Нанолек» совместно с Фондом развития промышленности. Отмечается, что вакцина от вируса папилломы человека полного цикла сможет защитить от распространенных типов этой инфекции, вызывающих рак шейки матки. Первые серии препарата выйдут в гражданский оборот во второй половине 2026 года.