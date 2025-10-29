В России могут запретить платный прием на направления с баллом ЕГЭ ниже 50

Минобрнауки России предложило запретить платный прием на направления, где в 2025/2026 учебном году средний балл ЕГЭ оказался ниже 50. Это стало известно из проекта документа, опубликованного на портале правовых актов, уточняет «Газета. ру».

Согласно предложенному приказу, для таких направлений предельное число мест на платной основе будет установлено на уровне нуля. Также планируется установить лимит платных мест на уровне среднего показателя за последние два учебных года.

В проекте предусмотрена возможность увеличения квот на 15% при наличии обоснованных возражений со стороны вузов, а также дополнительный рост на 10%, если направление относится к профилю, по которому обучается более половины студентов образовательной организации.

Кроме того, министерство вводит госрегулирование для 40 специальностей, включая юриспруденцию, архитектуру и нефтегазовую отрасль, в то время как ранее вузы самостоятельно определяли объем платного приема.

Ожидается, что до 5 ноября 2025 года министерство направит предложения по предельному числу платных мест, после чего у вузов будет пять дней для внесения корректировок. Окончательные квоты по направлениям и специальностям планируется утвердить до конца декабря 2025 года.