В Роспотребнадзоре сообщили о снижении в 25 раз бумажной нагрузки на учителей

В России значительно сократилось количество документов, которые обязаны заполнять учителя. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что объем бумажной работы для педагогов уменьшился в 25 раз, передает РИА Новости. По словам Музаева, новое сокращение связано с внедрением новой нормативной базы, которая призвана облегчить труд учителей и снизить административную нагрузку. Руководитель федеральной службы отметил, что такие изменения направлены на улучшение условий работы педагогов и повышение качества образовательного процесса.

