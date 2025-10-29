В Пронском районе горничная санатория украла у постояльца деньги

В Пронском районе полицейские раскрыли кражу 35 тысяч рублей, произошедшую в санатории. Об этом сообщает пресс-служба рязанской полиции. 62-летний рязанец обратился в отдел МВД, сообщив о пропаже денег. Мужчина решил продлить свое пребывание в санатории и, не найдя нужного сотрудника, доверил свои деньги горничной, которая ранее выполняла подобные поручения. Однако, как выяснили полицейские, деньги не дошли до администрации — горничная, 34-летняя местная жительница, потратила их на личные нужды. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, которая предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

