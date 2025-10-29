Рязань
В Пермском крае спустя 4 года нашли голову пропавшего мужчины из Кировской области

В Пермском крае спустя 4 года нашли голову пропавшего мужчины из Кировской области. Об этом сообщают «Плохие новости».

Отмечается, что погибший пропал в мае 2021 года. Александр проживал в съемной квартире в Березниках, и перед исчезновением сообщил дочери, что у него проблемы на вахте, и он собирается вернуться домой. В день исчезновения он должен был уехать на автобусе по маршруту «Березники — Пермь», однако, по показаниям водителя, в автобусе его не было.

По одной из версий следствия, мужчина мог стать жертвой преступления: предположительно, его пытались завербовать через «работный дом», что закончилось возможным убийством. Останки мужчины, а именно его голову, нашли в лесополосе под Пермью, а тело до сих пор не обнаружено. Уголовное дело по факту смерти возбуждено, расследование продолжается.