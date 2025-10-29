В ОКБ впервые проведут операцию по одновременной пересадке почки и поджелудочной

Первая операция пройдет совместно со специалистами из московского института Шумакова. Она займет около пяти часов. Операцию проводят пациентам с терминальной стадией почечной недостаточности на фоне сахарного диабета. Сейчас в листе ожидания ОКБ находятся пять человек. Раньше пациентов направляли в Москву.

В рязанской ОКБ пройдет первая в регионе операция по одновременной пересадке почки и поджелудочной железы. Об этом сообщили в эфире «Вести-Рязань».

Фото: скриншот из выпуска «Вести-Рязань»