В Новосибирске 15-летняя школьница выпала с балкона 11-го этажа

В Новосибирске 15-летняя школьница Лиза выпала с балкона 11-го этажа. Об этом сообщают «Плохие новости» во ВКонтакте.

Инцидент случился вечером 27 октября, около 9 часов, когда девушка находилась в компании друзей. По предварительным данным, Лиза распивала алкоголь и, выйдя на балкон, заявила, что хочет покурить.

Спустя несколько минут раздался громкий хлопок, и друзья обнаружили, что Лиза упала с высоты. Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть девушки.

Следственные органы начали проверку обстоятельств произошедшего. Очевидцы утверждают, что на вечеринке могли употребляться запрещенные вещества.

Фото: Плохие новости 18+