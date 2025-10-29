В МВД заявили, что кнопочный телефон защитит пожилых россиян от кибермошенников

Использование кнопочного телефона может помочь пожилым людям защититься от кибермошенников, заявил начальник пресс-службы ГУ МВД Москвы Владимир Васенин. По его словам, кнопочные телефоны более безопасны, так как не имеют доступа к интернету, что ограничивает возможности мошенников. Однако кнопочный телефон — это лишь один из способов защиты. Для пользователей смартфонов важно соблюдать меры предосторожности: не отвечать на звонки с незнакомых номеров, не сообщать личные данные и не устанавливать сомнительные приложения.

Недавно стало известно, что мошенники начали звонить школьникам, представляясь учителями и прося сообщить коды из СМС.