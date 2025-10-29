В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что украинская армия лишилась до 1490 боевиков.
Российские войска освободили населенный пункт Вишневное в Днепропетровской области.
ПВО сбила 238 беспилотников противника.