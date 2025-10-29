В Кировской области по вине студента случилась авария, в которой погиб школьник

В Кировской области 17-летнего студента накажут за опасную езду, из-за которой погиб 12-летний школьник. Об этом пишут «Плохие новости» во ВКонтакте.

Инцидент произошел ночью 3 октября в Санчурском районе, когда юноша без водительских прав сел за руль автомобиля «Nissan Almera» и не справился с управлением. В результате аварии машина перевернулась на трассе «Санчурск — Шишовка — Мусерье».

В салоне находились еще четверо подростков: 12-летний Станислав, 14-летняя девочка, 16-летний юноша и 19-летний парень. Самый младший ребенок погиб на месте, а остальные пассажиры получили травмы и были госпитализированы.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Мать погибшего мальчика в своем прощании написала: «Родненький, зачем ты нас покинул так рано… Лучше бы я была на твоем месте».

Прокуратура также выявила недостатки в профилактической работе в Санчурском социально-экономическом техникуме, где учится обвиняемый. В результате директор учебного заведения и глава подразделения полиции в Яранске получили представления от прокуратуры Санчурского района.

