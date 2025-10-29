В Госдуме рассказали, как можно поступить с пенсиями иноагентов

В Госдуме предложили зачислять пенсии иноагентов на специальные счета. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин, передает NEWS.ru. Он подчеркнул необходимость привлечения таких лиц к ответственности перед страной. «У нас что получается. Человек, предавший страну, разрушающий ее, ходит по Парижу, по другим городам европейским, а пенсию получает из России. Надо это на спецсчет перечислять. Пускай приезжает в страну, ответит по заслугам», — подчеркнул Володин.