В Госдуме анонсировали льготные ипотечные программы для регионов
В России скоро появятся льготные ипотечные программы для семей в регионах, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству Александр Аксененко. Это призвано остановить отток молодежи в крупные города и поддержать развитие инфраструктуры. Программы предложено дифференцировать по ставкам в зависимости от числа детей — ставка будет снижаться с каждым ребенком, что поможет улучшить демографическую ситуацию. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также поддержала инициативу создания условий для выдачи льготных кредитов в регионах.

В России скоро появятся специальные льготные ипотечные программы для семей, живущих в регионах. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, передает «Газета. ру».

Он отметил, что многие молодые люди уезжают из регионов в большие города, такие как Москва и Санкт-Петербург, и это создает проблемы для развития местной инфраструктуры.

По словам Аксененко, новые программы помогут семьям в регионах получить более доступные условия для покупки жилья, особенно в свете повышения первоначального взноса в банках. Он также подчеркнул, что важно, чтобы льготные программы не сосредоточивались только в богатых регионах, а охватывали и те, где есть серьезные демографические проблемы.

Депутат предложил дифференцировать ставку по ипотеке в зависимости от числа детей в семье. Например, ставка могла бы снижаться с каждым новым ребенком. Это поможет поддержать семьи и улучшить демографическую ситуацию.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также поддержала эту идею и отметила, что сейчас важно создать условия для выдачи льготных кредитов в регионах.