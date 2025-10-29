Трамп заявил, что ему не разрешено баллотироваться на третий президентский срок

Президент США Дональд Трамп выразил огорчение по поводу невозможности баллотироваться на третий срок на посту главы государства. В интервью журналистам на борту своего самолета во время поездки из Японии в Южную Корею, он отметил, что ему «не разрешается» выдвигаться снова. Об этом пишет НСН. Трамп прокомментировал заявление спикера палаты представителей Конгресса Майка Джонсона, который также указал на отсутствие возможности для Трампа баллотироваться в третий раз. «Если вы почитаете, то вам будет вполне ясно, что мне нельзя баллотироваться. Очень жаль», — добавил президент.

Президент США Дональд Трамп выразил огорчение по поводу невозможности баллотироваться на третий срок на посту главы государства. В интервью журналистам на борту своего самолета во время поездки из Японии в Южную Корею, он отметил, что ему «не разрешается» выдвигаться снова. Об этом пишет НСН.

Трамп прокомментировал заявление спикера палаты представителей Конгресса Майка Джонсона, который также указал на отсутствие возможности для Трампа баллотироваться в третий раз. «Если вы почитаете, то вам будет вполне ясно, что мне нельзя баллотироваться. Очень жаль», — добавил президент.

Данная ситуация обусловлена 22-й поправкой к Конституции США, которая ограничивает пребывание президента на посту двумя сроками.

Ранее Трамп высказывал мнение, что следующим потенциальным кандидатом на пост президента может стать вице-президент Джей Ди Вэнс.