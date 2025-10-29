Рязанцы засняли девушек на электросамокате, ехавших по «встречке»

По словам очевидцев, инцидент произошел 29 октября, примерно в 14:32, на улице Высоковольтной. На кадры попали две девушки, которые передвигались на одном электросамокате посреди проезжей части. При этом они ехали по «встречке».