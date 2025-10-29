Рязанцы сообщили об избиении подростка в автобусе
Отмечается, что инцидент произошел 29 октября в автобусе № 30. «Двое взрослых мужчин избили подростка за то, что он матерился», — рассказали очевидцы. Официально информацию не комментировали.
Официально информацию не комментировали. Подробности уточняются.