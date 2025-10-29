Рязань
Рязанцы пожаловались на незавершенные работы и мусор на улице Костычева
Рязанцы пожаловались на состояние территории вокруг недавно раскопанного котлована у дома по адресу Костычева, 14 к. 1. Фотографии с места в редакцию РЗН. Инфо прислали читатели.

По словам местных жителей, два месяца назад здесь начались работы, которые до сих пор не завершены. Люди обеспокоены безопасностью детей, которые неоднократно бросали ограждение с сеткой в открытый котлован.

Кроме того, рязанцы выразили недовольство скоплением мусора на дороге, который мешает пешеходвм и машинам. Помимо грязи, дорога также покрыта мазутом от мусоровозов.

Местные жители призывают власти обратить внимание на проблему и принять меры для улучшения ситуации.