Рязанцы пожаловались на незавершенные работы и мусор на улице Костычева

Рязанцы пожаловались на состояние территории вокруг недавно раскопанного котлована у дома по адресу Костычева, 14 к. 1. Фотографии с места в редакцию РЗН. Инфо прислали читатели. По словам местных жителей, два месяца назад здесь начались работы, которые до сих пор не завершены. Люди обеспокоены безопасностью детей, которые неоднократно бросали ограждение с сеткой в открытый котлован. Кроме того, рязанцы выразили недовольство скоплением мусора на дороге, который мешает пешеходвм и машинам. Помимо грязи, дорога также покрыта мазутом от мусоровозов. Местные жители призывают власти обратить внимание на проблему и принять меры для улучшения ситуации.

