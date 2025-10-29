Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 30 октября

С 09:00 до 16:00 30 октября холодной воды не будет по адресам: улица Бирюзова, дома №№ 22, 22 корпус 1, 22а (МАДОУ Детский сад № 148), 23, 23 корпус 1 (МБУДО ЦДТ Приокский), 23а (МБОУ Школа № 65); улица Интернациональная, дома №№ 19, 19 корпус 1, 19 корпус 2, 21, 21 корпус 1, 21а (МБДОУ Детский сад № 154).