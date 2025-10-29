Рязанцам рассказали о погоде в ноябре

Прогноз погоды на последний осенний месяц обещает аномальные и неблагоприятные условия. Метеорологи предупреждают о возможных резких перепадах температур, обильных осадках. В течение первой половины ноября ожидается облачная погода с перерывами на дожди. Жители почувствуют повышение давления — примерно на 10-15 мм ртутного столба. Температурный фон сохранится на 1-1,5 градуса выше нормы.