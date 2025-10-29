Рязанцам назвали продукты-лидеры по содержанию витамина D
Больше всего витамина D содержится в консервированной печени трески и в сардинах, а также в жирной морской рыбе. Кроме того, яичный желток содержит около пяти мкг витамина D на 100 граммов — это почти 30% суточной нормы.
Россиянам рассказали о продуктах-лидерах по содержанию витамина D. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на врача Екатерину Гузман.
По ее словам,
