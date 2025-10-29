Рязань
Россияне переходят на альтернативные платежные инструменты, а наличные оставляют на подарки и чаевые

Результаты опроса ВТБ показали, что за последний год каждый второй респондент стал реже использовать наличные, наиболее заметна эта тенденция на Урале и в Санкт-Петербурге.

Респонденты отметили, что выбирают платежный инструмент в зависимости от суммы трат:

  • При покупках до 3 тыс. рублей чаще всего к СБП прибегают респонденты 26-34 лет, а оплата pay-сервисами особенно популярна среди клиентов 35-44 лет.
  • При оплате до 100 тыс. рублей к переводам через СБП активнее подключается как молодежь 18-25 лет, так и россияне постарше (26 лет — 34 года). Биометрией для таких покупок пользуется каждый десятый из возрастной группы 26-34 лет.
  • Оплачивать покупки дороже 100 тыс. рублей с помощью СБП склонны россияне в возрасте 26-34 года, а pay-сервисами — 35-44 года.

Основной драйвер роста безналичных платежей — это удобство и скорость, на которые указали 57% респондентов. 40% россиян ценят альтернативные способы оплаты за выгодные условия, в первую очередь — кешбэк и скидки. Каждый четвертый подчеркивает возможность платить в большем количестве мест, а 23% видят преимущество в безопасности и снижении риска кражи карты.

При этом наличные не исчезают из кошельков россиян полностью, но их функция меняется. 43% респондентов признались, что используют наличные в качестве подарков, 28% - для чаевых, а 14% рассказали, что наличные помогают им контролировать свои расходы и снижать количество спонтанных покупок.

«Опрос подтверждает устойчивую тенденцию: все больше россиян выбирают безналичные способы оплаты — от СБП до платежных стикеров и pay-сервисов. Люди ценят скорость, удобство и безопасность таких платежей, а наличные все чаще остаются только для особых случаев — например, подарков или чаевых. Безналичные платежи становятся не просто технологией, а привычной частью повседневной жизни и скоро деньги будут дарить не в праздничных конвертах, а отправлять с цифровым поздравлением», — рассказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

* Исследование проведено среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек и выше.