Россиянам назвали зарплату, необходимую для ипотеки в 2026 году

В 2026 году россияне должны будут зарабатывать более 200 тысяч рублей в месяц, чтобы получить ипотеку на новую квартиру в Московском регионе. Для покупки вторичного жилья потребуется доход около 150 тысяч рублей в месяц, заявил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрея Сироткина. Эксперт отметил, что улучшений на рынке недвижимости не ожидается, и требования к заработной плате будут только расти. Он также подчеркнул, что кредиты останутся дорогими, даже если ставки немного снизятся. По его словам, инфляция будет продолжать расти, а дефицит нового жилья усугубляет ситуацию, поскольку строительство становится менее выгодным.

В 2026 году россияне должны будут зарабатывать более 200 тысяч рублей в месяц, чтобы получить ипотеку на новую квартиру в Московском регионе. Для покупки вторичного жилья потребуется доход около 150 тысяч рублей в месяц, пишет «Газета. ру» со ссылкой на старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрея Сироткина.

Эти цифры увеличатся по сравнению с 2025 годом, когда требования были ниже на 9 и 14 тысяч рублей соответственно.

Эксперт отметил, что улучшений на рынке недвижимости не ожидается, и требования к заработной плате будут только расти. Он также подчеркнул, что кредиты останутся дорогими, даже если ставки немного снизятся. По его словам, инфляция будет продолжать расти, а дефицит нового жилья усугубляет ситуацию, поскольку строительство становится менее выгодным.

Сейчас средний размер кредита составляет 5,7 миллиона рублей на новостройки и 3,7 миллиона на вторичное жилье. При текущих ставках ежемесячные платежи значительно возросли по сравнению с октябрем 2023 года.