Российские кинотеатры резко отреагировали на призыв запретить продажу попкорна

Отказ от продажи попкорна и напитков может привести к краху современных кинотеатров, даже если стоимость билета на сеанс составит тысячу рублей. Об этом заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, передает НСН.

Его слова прозвучали на фоне критики первого зампреда комитета Госдумы по культуре Дмитрия Певцова, который выступил против практики употребления пищи во время сеансов, напомнив о временах, когда это было запрещено.

Воронков подчеркнул, что без возможности продажи еды и напитков кинотеатры не смогут выжить в современных экономических условиях. Он отметил, что в стране насчитывается около полутора тысяч кинозалов, многие из которых открыты при поддержке Фонда кино. По его словам, даже при высокой цене на билеты, отсутствие кинобара приведет к снижению доходности до 4% с каждого рубля.

Воронков также добавил, что существует множество кинотеатров с различными форматами, и каждый зритель может выбрать наиболее комфортный для себя вариант. Он призвал не путать традиционные культурные кинотеатры с современными мультиплексами, которые созданы как развлекательные площадки.