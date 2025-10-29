Путин заявил, что Россия готова прекратить боевые действия в зоне СВО
«Мы готовы прекратить боевые действия на неопределенное время: на несколько часов, на два, на три, на шесть часов с тем, чтобы группа журналистов смогла зайти… посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти», — сказал Путин.
Путин заявил, что Россия готова прекратить боевые действия в зоне СВО. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы готовы прекратить боевые действия на неопределенное время: на несколько часов, на два, на три, на шесть часов с тем, чтобы группа журналистов смогла зайти… посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти», — сказал Путин.
По его словам, иностранные журналисты могут лично убедиться, в каком состоянии находятся окружённые войска Украины.