Путин рассказал о главном преимуществе «Буревестника»

Президент России Владимир Путин рассказал о главном преимуществе крылатой ракеты «Буревестник». Его слова 29 октября передало РИА Новости.

Как отметил Путин, ядерная установка «Буревестника» при сопоставимой мощности с реактором атомной подлодки в 1 000 раз меньше. Он добавил, что ракета имеет безусловные преимущества, Россия может гордиться достижениями ученых.

Глава государства также уточнил, что ядерный реактор, установленный в «Буревестнике», запускается в течение «минут и секунд».

Напомним, 26 октября Путин сообщил, что испытания ракеты завершены.