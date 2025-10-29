Прокуратура внесла представление главе рязанского поселения за нарушения

Отмечается, что к ним обратился местный жители и сообщил о неудовлетворительном состоянии дороги в деревне Шелемишевские Хутора Скопинского района — отсутствует освещение. Сотрудники провели проверку и зафиксировали нарушения. Главе поселения внесли представление.