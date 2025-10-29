ПАО «РЭСК» разыграет ценные призы среди своих клиентов

Не иметь задолженности по оплате за электроэнергию на момент подведения итогов.
20 ноября генератор случайных чисел определит 11 счастливчиков. Призы будут разыграны в порядке, установленном в Положении о конкурсе. Имена победителей вы найдёте на официальном сайте и в социальных сетях компании.
Будущее уже рядом! Включайте его вместе с «РЭСК» и получайте подарки!
