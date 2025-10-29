Около кафе в Рязани произошел конфликт, на месте работала полиция
Отмечается, что инцидент произошел возле Центрального автовокзала на Московском шоссе. На кадрах видно, что компания молодых людей выясняет отношения. О причинах случившегося не сообщается. Кроме того, очевидцы заметили три полицейские машины около кафе. Официальная информация уточняется.
