Обновление расписания бесплатных автобусов ТРЦ «Марко Молл»
С 30 октября вступает в силу скорректированное расписание бесплатных автобусных маршрутов до ТРЦ «Марко Молл». Изменения затронут утренние рейсы двух направлений:
- Недостоево - ТРЦ «Марко Молл»;
- Недостоево - Площадь Новаторов - ТРЦ «Марко Молл».
Новый график доступен по ссылке:
Чтобы избежать неудобств и спланировать визит в ТРЦ без задержек, просим заранее ознакомиться с обновленным расписанием и учитывать изменения при составлении маршрута.