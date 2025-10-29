Обновление расписания бесплатных автобусов ТРЦ «Марко Молл»

С 30 октября вступает в силу скорректированное расписание бесплатных автобусных маршрутов до ТРЦ «Марко Молл». Изменения затронут утренние рейсы двух направлений:

Недостоево - ТРЦ «Марко Молл»;

Недостоево - Площадь Новаторов - ТРЦ «Марко Молл».

Новый график доступен по ссылке: vk.com/s/v1/doc/XoZ5LFMRqBLEQSXcDWupD3tAIFzpij4rLI_o_0iNbxjJoElkg M8

Чтобы избежать неудобств и спланировать визит в ТРЦ без задержек, просим заранее ознакомиться с обновленным расписанием и учитывать изменения при составлении маршрута.