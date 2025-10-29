Новогодние салаты подорожали на 14-17% всего за год

Отмечается, что «Селёдка под шубой» (порция на четверых человек) — в среднем обойдется в 380 рублей, что на 13,5% дороже, чем в 2024 году. «Оливье» — 434 рубля, что на 17% дороже, чем в 2024 году, овощная нарезка (огурцы, помидоры, зелень) — в среднем 496 рублей.

Новогодние салаты подорожали на 14-17% всего за год. Об этом сообщает Telegram-канал «Мослента».

