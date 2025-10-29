Минздрав: студенты-медики смогут перейти на платное обучение вместо отработки целевого

Студенты-медики могут перейти на платное обучение вместо отработки целевого в случае принятия поправок в проекте. Об этом сообщила замминистра здравоохранения РФ Семенова: «Люди, которые учатся за наши средства, средства налогоплательщиков, должны потом пойти работать в систему [здравоохранения]. Не хочешь работать в системе — перейди на платное место».

Студенты-медики могут перейти на платное обучение вместо отработки целевого в случае принятия поправок в проекте. Об этом сообщила замминистра здравоохранения РФ Семенова:

«Люди, которые учатся за наши средства, средства налогоплательщиков, должны потом пойти работать в систему [здравоохранения]. Не хочешь работать в системе — перейди на платное место».