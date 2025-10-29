Минтруд России предложил увеличить наем мигрантов в 2026 году

Минтруд России предложил увеличить квоту на наём квалифицированных иностранных работников на 20% в 2026 году из-за высокого спроса на промышленных предприятиях с дефицитом кадров. По проекту постановления, планируется привлечь 278 940 иностранных работников по визам, из которых 92% — рабочие для промышленности и инфраструктуры, а 8% — неквалифицированные и другие специалисты (например, ветеринары). Увеличение квоты направлено на поддержку экономики и ключевых отраслей.

Минтруд России предложил увеличить квоту на наем квалифицированных иностранных работников на 20% в 2026 году. Об этом пишет «Абзац».

Это решение обусловлено высоким спросом со стороны промышленных предприятий, испытывающих нехватку рабочих кадров. Проект соответствующего постановления был опубликован на портале нормативных правовых актов.

В документе указано, что в 2026 году планируется привлечь 278 940 иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы. При этом 92% от общей квоты составляют рабочие для промышленных предприятий и инфраструктурных объектов. Остальные 8% квоты предназначены для неквалифицированных работников и других специалистов, таких как ветеринары.

Увеличение квоты направлено на удовлетворение потребностей экономики в квалифицированной рабочей силе и поддержку развития ключевых отраслей.