Минтруд России предложил увеличить наем мигрантов в 2026 году

Минтруд России предложил увеличить квоту на наем квалифицированных иностранных работников на 20% в 2026 году. Об этом пишет «Абзац».
Это решение обусловлено высоким спросом со стороны промышленных предприятий, испытывающих нехватку рабочих кадров. Проект соответствующего постановления был опубликован на портале нормативных правовых актов.
В документе указано, что в 2026 году планируется привлечь 278 940 иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы. При этом 92% от общей квоты составляют рабочие для промышленных предприятий и инфраструктурных объектов. Остальные 8% квоты предназначены для неквалифицированных работников и других специалистов, таких как ветеринары.
Увеличение квоты направлено на удовлетворение потребностей экономики в квалифицированной рабочей силе и поддержку развития ключевых отраслей.