Между Россией и Турцией возобновят паромное сообщение

Первый рейс из Сочи отправится 5 ноября. Стоимость билета в эконом-класс составит 6500 рублей, а в каюту — 9500 рублей. Рейсы парома «Трабзон — Сочи» будут выполняться дважды в неделю, из России — по понедельникам и четвергам.