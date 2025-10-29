Изменены ставки транспортного налога по 8 категориям транспортных средств

На заседании Думы 29 октября депутаты внесли корректировки в Закон «О транспортном налоге на территории Рязанской области». Изменены налоговые ставки, которые действовали с 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба Рязоблдумы.

Речь идет о 8 категориях транспортных средств. Для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил устанавливается ставка до 15 рублей за 1 лс, с мощностью от 100 до 150 лс — до 25 рублей; для мотоциклов и мотороллеров с мощностью до 20 лс — до 6 рублей, с мощностью от 20 до 35 лс — до 10 рублей; для автобусов с мощностью до 200 лс — до 40 рублей, свыше 200 лс — до 80 рублей; для грузовых автомобилей с мощностью от 100 до 150 лс — до 35 рублей, с мощностью от 150 до 200 лс — до 45 рублей.

Все средства, поступившие от транспортного налога, являются целевыми и направляются в Дорожный фонд Рязанской области. Дополнительные поступления составят 7,3 млн руб. в 2026 году, 125,7 млн руб. — с 2027 года. Учитывая сроки уплаты налога, жителей региона это изменение коснется в 2027 году.

При этом пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, родители детей-инвалидов, ветераны боевых действий, граждане из подразделений особого риска, участники СВО и члены их семей освобождены от уплаты транспортного налога. Определенные преференции по транспортному налогу предусмотрены для организаций-перевозчиков, инвесторов, резидентов индустриальных (промышленных) парков, территорий опережающего развития и ряда других. В настоящее время льготами пользуются более 126 тыс. граждан и 300 организаций.