Госдума прокомментировала предложение Минтруда ввезти еще больше мигрантов
Депутат также отметил, что бизнес часто стремится к высокой прибыли за счет дешевого труда мигрантов, что вызывает недовольство в обществе. Он считает, что такая ситуация формирует мнение о нехватке рабочих рук и необходимости завоза мигрантов.