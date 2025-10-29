Госдума прокомментировала предложение Минтруда ввезти еще больше мигрантов

Зампред комитета Госдумы Михаил Матвеев заявил, что увеличение квоты на привлечение квалифицированных иностранных работников не решает проблему нехватки рабочей силы в России. Об этом пишет «Абзац». Он отметил, что в стране наблюдается снижение числа мигрантов, которые приезжают и живут здесь без контроля. Недавно Минтруд предложил увеличить квоту на 20% с следующего года, так как многие заявки поступают от промышленных предприятий. Матвеев подчеркнул, что это лучше, чем если мигранты просто блуждают по стране в поисках работы. Однако он выразил сожаление, что Минтруд сосредоточен на привлечении иностранных работников, вместо того чтобы развивать собственные трудовые ресурсы и повышать зарплаты.

Зампред комитета Госдумы Михаил Матвеев заявил, что увеличение квоты на привлечение квалифицированных иностранных работников не решает проблему нехватки рабочей силы в России. Об этом пишет «Абзац».

Он отметил, что в стране наблюдается снижение числа мигрантов, которые приезжают и живут здесь без контроля.

Недавно Минтруд предложил увеличить квоту на 20% с следующего года, так как многие заявки поступают от промышленных предприятий.

Матвеев подчеркнул, что это лучше, чем если мигранты просто блуждают по стране в поисках работы. Однако он выразил сожаление, что Минтруд сосредоточен на привлечении иностранных работников, вместо того чтобы развивать собственные трудовые ресурсы и повышать зарплаты.

Депутат также отметил, что бизнес часто стремится к высокой прибыли за счет дешевого труда мигрантов, что вызывает недовольство в обществе. Он считает, что такая ситуация формирует мнение о нехватке рабочих рук и необходимости завоза мигрантов.