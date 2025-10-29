Госдума оценила слова Трампа о бомбардировках Японии как «небольшом конфликте»

Президент США Дональд Трамп заявил, что атомные бомбардировки Японии в 1945 году были «небольшим конфликтом». На это заявление отреагировал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, назвав его «глупостью». Парламентарий подчеркнул, что такие слова о катастрофе, унесшей тысячи жизней, являются неуместными и опасными. Чепа отметил, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки привели к огромным человеческим жертвам, и важно помнить о том, кто несет ответственность за эти трагические события. Он также указал на то, что японцы часто умалчивают о том, кто сбросил атомные бомбы, акцентируя внимание на последствиях, но не упоминая об их источнике. Трамп также отметил, что спустя 80 лет отношения США и Японии — «крепкие и дружные».

Президент США Дональд Трамп вызвал общественное недовольство, заявив, что атомные бомбардировки Японии в 1945 году были «небольшим конфликтом». На это заявление отреагировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, назвав его «глупостью», передает «Газете.Ru».

Парламентарий подчеркнул, что такие слова о катастрофе, унесшей тысячи жизней, являются неуместными и опасными.

Чепа отметил, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки привели к огромным человеческим жертвам, и важно помнить о том, кто несет ответственность за эти трагические события. Он также указал на то, что японцы часто умалчивают о том, кто сбросил атомные бомбы, акцентируя внимание на последствиях, но не упоминая об их источнике.

Трамп также отметил, что спустя 80 лет отношения США и Японии — «крепкие и дружные».

Напомним, что 6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу «Малыш» на Хиросиму, уничтожив более 62 тысяч построек и унеся жизни более 80 тысяч человек. Три дня спустя, 9 августа, была сброшена бомба «Толстяк» на Нагасаки, что привело к еще большим потерям и долгосрочным последствиям для здоровья выживших.