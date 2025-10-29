57-летнего рязанца осудили за повторную пьяную езду

Установлено, что мужчина, которого уже ранее привлекали к административной ответственности за пьяное вождение, сел нетрезвым за руль автомобиля «ЗАЗ-968», принадлежащего его знакомому. Позже машину остановили сотрудники ГАИ. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ. Кроме этого его на два года лишили водительских прав.

