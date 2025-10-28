Жители ряда населенных пунктов в Рязанской области останутся без света

28 октября с 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ свет отключили в селе Веряево. С 11:00 до 14:00 без электричества останутся жители сел Большие Прудищи, Пеньки, Подболотье, Савро-Мамышево, Темирево, Юрьево, деревни Обухово.