Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
Срд, 29
Чтв, 30
ЦБ USD 78.98 -1.99 28/10
ЦБ EUR 92.02 -2.06 28/10
Нал. USD 80.30 / 80.35 28/10 16:00
Нал. EUR 94.25 / 95.65 28/10 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 084
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 791
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 025
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
3 512
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Зеленский назвал российские БПЛА более опасными, чем баллистические ракеты
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российские беспилотники представляют большую угрозу по сравнению с баллистическими ракетами. Об этом пишет «Газета. ру». По его словам, при большом количестве дронов приходится задействовать все доступные средства защиты, тогда как баллистические ракеты можно перехватывать, например, в тех местах, где у Украины есть комплексы Patriot. Зеленский подчеркнул, что для отражения атак используются разные типы техники: перехватчики, истребители F-16 и вертолеты. При этом эффективность этих мер во многом зависит от погодных условий, что усложняет борьбу с угрозой.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российские беспилотники представляют большую угрозу по сравнению с баллистическими ракетами. Об этом пишет «Газета. ру».

По его словам, при большом количестве дронов приходится задействовать все доступные средства защиты, тогда как баллистические ракеты можно перехватывать, например, в тех местах, где у Украины есть комплексы Patriot.

Зеленский подчеркнул, что для отражения атак используются разные типы техники: перехватчики, истребители F-16 и вертолеты. При этом эффективность этих мер во многом зависит от погодных условий, что усложняет борьбу с угрозой.