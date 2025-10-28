Зеленский назвал российские БПЛА более опасными, чем баллистические ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российские беспилотники представляют большую угрозу по сравнению с баллистическими ракетами. Об этом пишет «Газета. ру». По его словам, при большом количестве дронов приходится задействовать все доступные средства защиты, тогда как баллистические ракеты можно перехватывать, например, в тех местах, где у Украины есть комплексы Patriot. Зеленский подчеркнул, что для отражения атак используются разные типы техники: перехватчики, истребители F-16 и вертолеты. При этом эффективность этих мер во многом зависит от погодных условий, что усложняет борьбу с угрозой.

