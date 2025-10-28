Рязань
За год объем займов в рязанских ломбардах вырос на 16%
За год объем займов в рязанских ломбардах вырос на 16%. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

С января по июнь 2025 года ломбарды в Рязанской области выдали более 77 тысяч займов, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года. При этом, по данным регионального отделения Банка России, объем выдачи вырос на 16% и составил 1,3 миллиарда рублей.

Причина — устойчивое повышение цен на золото. Уточняется, что все займы местные ломбарды предоставляли под залог ювелирных изделий.

Кроме того, увеличился и средний чек по займу — с 15 тысяч рублей в первом полугодии 2024 года до 17 тысяч в январе-марте 2025 года.