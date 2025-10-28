ВС РФ поразили военный аэродром и железнодорожный состав с вооружением ВСУ

ВС РФ поразили военный аэродром и железнодорожный состав с вооружением и техникой ВСУ. Об этом 28 октября сообщили в соцсетях Минобороны.

Кроме того, российские войска поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, цеха производства, места запуска БПЛА, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ в 158 районах.

Помимо этого, за сутки средства ПВО сбили 124 беспилотника самолетного типа.