В СВР заявили, что Франция готовит около 2 тысяч солдат для отправки на Украину

В разведке заявили, что генштаб ВС Франции готовит к развертыванию на Украине в помощь Киеву воинский контингент численностью до 2 тыс. солдат и офицеров. Там отметили, что «на случай утечки информации о подготовке интервенции на Украину Париж намерен заявить, что речь идет о небольшой группе инструкторов».