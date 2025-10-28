В Свердловской области пьяный водитель насмерть сбил двух детей

В Свердловской области пьяный водитель насмерть сбил двух детей. Об этом сообщает telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, 37-летний водитель «Лады» потерял управление и въехал в толпу людей. Погибли две сестры — 7 и 9 лет. Еще одна девочка пострадала, ее госпитализировали.

В машине у виновника аварии нашли бутылки с алкоголем. По некоторым данным, недавно механик Михаил вернулся из зоны боевых действий.