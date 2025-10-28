В Рязанском районе ликвидировали несанкционированную свалку

Местная жительница обратилась в прокуратуру и рассказала, что на участке сельхозназначения около села Дядьково Рязанского района складируют бытовые, строительные и пищевые отходы. Прокуратура провела проверку. После вмешательства надзорного ведомства несанкционированную свалку ликвидировали.