В Рязанском районе ликвидировали несанкционированную свалку. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Местная жительница обратилась в надзорный орган и рассказала, что на участке сельхозназначения около села Дядьково Рязанского района складируют бытовые, строительные и пищевые отходы.
Прокуратура провела проверку. После вмешательства надзорного ведомства несанкционированную свалку ликвидировали.