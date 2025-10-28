В Рязанском районе легковушка «улетела» в кювет, пострадали два человека

ДТП произошло 27 октября, примерно в 21:20, на 2-м километре автодороги «Долгинино-Мурмино» в Рязанском районе.

По предварительной информации полиции, 39-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, не справился с управлением и съехал в кювет.

Водитель и 21-летний пассажир с полученными травмами доставлены в медучреждение.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.